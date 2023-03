Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Mit den höchst unliebsamen Überraschungen bei den Preissteigerungsraten sind die Inflationserwartungen und die Renditen europäischer Staatsanleihen in der vergangenen Woche nochmals spürbar angestiegen, so die Analysten der DekaBank.Die Renditen 10-jähriger Bunds seien auf den höchsten Stand seit 2011, von 2-jährigen sogar auf das Maximum seit 2008 geklettert. In den Geldmarktfutures seien zeitweilig Leitzinserhöhungen bis auf einen Stand von über 4% eingepreist worden. Zum Wochenschluss hätten sich diese Erwartungen wieder auf etwa 3,9% verringert, was die Analysten immer noch für ambitioniert halten würden. Somit scheinen die Renditeanstiege fürs Erste ausgereizt zu sein, und der Markt sollte sich bis zur EZB-Sitzung am 16. März etwas beruhigen, so die Analysten der DekaBank. (06.03.2023/alc/a/a) ...

Den vollständigen Artikel lesen ...