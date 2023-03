Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die jüngsten Inflationsdaten für Februar fielen enttäuschend aus, so die Analysten der DekaBank.Während sich die Preisentwicklung im Bereich Energie langsam beruhige, seien Lebensmittel nun die neuen Preistreiber. Die Arbeitnehmer würden versuchen, bei den Arbeitgebern einen Ausgleich für die Kaufkrafteinbußen einzufordern. In den großen Dienstleistungsbranchen würden bald erste Warnstreiks drohen. Die Durchsetzungsquote der Forderungen habe in Deutschland zuletzt 80% betragen, ein historisch hoher Wert. Diese Kostensteigerungen würden die Unternehmen wiederum in ihre Verkaufspreise überwälzen, was den Rückgang der Inflation weiter behindern dürfte. ...

