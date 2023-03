Das US-Unternehmen First Mode wird für den Bergbaukonzern Anglo American in großem Umfang Diesel-betriebene Muldenkipper auf einen Brennstoffzellen-Batterie-Antrieb umrüsten. Dazu liefert Ballard Power Systems in einem ersten Schritt 30 Brennstoffzellen-Module mit einer Gesamtleistung von 3 Megawatt zu. Jede Einheit kommt somit rechnerisch auf 100 kW. Die Brennstoffzellen-Module werden in einen Umrüstsatz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...