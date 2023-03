Der schweizerische Anbieter von Gebäude-Regelungstechnik (Heizung, Lüftung, Raumklima) zeigte heute das komplette Zahlenwerk 2022 mit Zielhinweisen für das laufende Geschäftsjahr. Seit dem 19. Janur ist bekannt, dass der Umsatz im Vorjahr um 10,7 % auf 846,9 Mio. CHF wuchs (währungsbereinigt + 11,9 %). Regional gesehen, lag Gesamtamerika mit + 21,3 % vorn, in Asien/Pazifik wurden die Erlöse um 11,4 % ausgebaut. Mit 43,5 % Umsatzanteil hat Amerika den Raum EMEA nun knapp überholt.



Trotz der bekannten Problematik weltweiter Lieferketten hat BELIMO 2022 mit sehr hoher Lieferfähigkeit überzeugt. Das Unternehmen stellt fest, man habe die Erfolge langjähriger Investitionen in widerstandsfähige Lieferketten geerntet. Die EBIT-Marge war dennoch von 19,0 auf 18,0 % rückläufig. Der Free Cashflow wurde trotz Investitionen in den weiteren Kapazitätsaufbau von 45,5 auf 91,2 Mio. CHF gesteigert.



Im Ausblick für 2023 wirkt BELIMO optimistisch. Eines der Ziele sieht vor, das Wachstum auf Höhe des fünfjährigen Durchschnitts zu halten. Dieser wird mit 8,8 % (während der 1. Phase der Wachstumsstrategie 2016 bis 2021) beziffert. Die Dividende soll bei 8,50 CHF je Aktie konstant bleiben (Rendite rund 1,9 %). Die Ausschüttungsquote sinkt damit von 90,4 auf 85,1 %, so das Management.



Im schweizerischen Handel hat die Aktie der BELIMO HOLDING am Morgen nachgegeben. Momentan steht der Titel bei - 6,9 % bzw. 459,00 CHF. Eine Rückkehr auf den Anfang 2022 markierten Hochpunkt bei 580,00 CHF würde + 27 % entsprechen. Bei aktuell rund 5,6 Mrd. CHF Börsenwert ist die Luft allerdings, im Vergleich zum Tief vom September, schon wieder recht dünn geworden.



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



