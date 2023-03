Wer im März 2003 Aktien gekauft hat, steht heute glänzend da. Sieben Fonds haben seither ein Plus von über 1.000 Prozent geschafft. BÖRSE ONLINE stellt sie vor. Fulminanter Bullenmarkt Wenn die Aktienkurse immer weiter fallen, verlieren Anleger irgendwann die Hoffnung. So war es im März 2003, als die Kurse schon drei Jahre in Folge gefallen waren. Allein der DAX hatte damals von über 8.000 Punkte auf unter 2.400 Punkte eingebüßt. Im Nachhinein erwies ...

Den vollständigen Artikel lesen ...