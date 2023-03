Die deutschen Aktienbörsen haben in der vergangenen Woche überwiegend zugelegt. Zwar gaben höher als prognostiziert ausgefallene Inflationsdaten aus der Eurozone der Sorge vor weiteren Zinsanhebungen neue Nahrung, so ging beispielsweise in Deutschland die Teuerung geringer als erwartet zurück. Zudem belasteten zeitweilig einige mit Enttäuschung aufgenommene ...

