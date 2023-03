Von der Allianz gibt es sowohl das ParkDepot als auch eine kurz laufende Anleihe. Was ist für Sparer besser? Die Allianz mit Sitz in München ist der größte Versicherer Deutschlands. Das Unternehmen bietet mit dem ParkDepot eine Möglichkeit an, Geld kurzzeitig anzulegen. Gleichzeit gibt es von Allianz Finance eine Anleihe (ISIN DE000A19S4U8), die am 6. Juni 2023 fällig wird. Runde 1: ZinsenDas ParkDepot bietet derzeit einen Zinssatz von 2,0 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...