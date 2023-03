IQM ist Mitglied des von Qilimanjaro Quantum Tech und GMV geführten Konsortiums

IQM wird bis zum zweiten Quartal 2023 eine erste Quantenverarbeitungseinheit liefern

Der Quantencomputer wird im Barcelona Supercomputing Center (BSC) installiert und in den Supercomputer MareNostrum 5 integriert

IQM Quantum Computers (IQM), der europäische Marktführer für Quantencomputer, gab heute bekannt, dass das Unternehmen ausgewählt wurde, um Quantenverarbeitungseinheiten für den ersten spanischen Quantencomputer zu liefern, der im Barcelona Supercomputing Center (BSC) installiert und in den Supercomputer MareNostrum 5, den leistungsstärksten in Spanien, integriert wird.

IQM ist Mitglied des von den spanischen Unternehmen Qilimanjaro Quantum Tech und GMV geführten Konsortiums, das im Dezember 2022 von Quantum Spain, einer vom Ministerium für Wirtschaft und digitale Transformation über das Staatssekretariat für Digitalisierung und künstliche Intelligenz (SEDIA) geförderten Initiative, ausgewählt wurde, um den ersten Quantencomputer für den öffentlichen Gebrauch in Südeuropa zu bauen.

Dr. Jan Goetz, CEO und Mitbegründer von IQM Quantum Computers, sagte: "Dies ist eine bedeutende Ankündigung für IQM. Wir haben den richtigen Hintergrund und die richtige Erfahrung in der Entwicklung von Quantenprozessoren, Computern und nationalen Quanten-Ökosystemen. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Qilimanjaro Quantum Tech und sind erfreut, Teil eines so starken Konsortiums zu sein und eine wichtige Rolle zu spielen, indem wir Quantenprozessoren für dieses bemerkenswerte Projekt bereitstellen."

Die Integration des Quantencomputers in MareNostrum 5 wird das Potenzial haben, die Wirkung von Forschung und Innovation erheblich zu steigern, indem Lösungen ermöglicht werden, die die Fähigkeiten bestehender Supercomputer ergänzen und der Forschungsgemeinschaft, Unternehmen und öffentlichen Organisationen zur Verfügung stehen, und indem die technologische und industrielle Entwicklung in Spanien sowie die Schaffung hochqualifizierter Arbeitsplätze gefördert werden.

"Wir freuen uns, dass wir bei der Entwicklung dieses innovativen Systems, das ausschließlich auf spanischer und europäischer Technologie basiert, auf das Fachwissen eines so großen Unternehmens wie IQM zurückgreifen können. Wir sind sicher, dass dies eine sehr fruchtbare Zusammenarbeit sein wird, und wir freuen uns auf die Partnerschaft mit IQM", sagte Victor Canivell, Mitbegründer und CEO von Qilimanjaro.

Jani Heikkinen, Head of Business Development und Country Manager für Spanien, sagte: "Dies ist ein weiteres Beispiel für unsere europäische Führungsrolle und zeigt unser Engagement, das spanische Quanten-Ökosystem in Zusammenarbeit mit öffentlichen und privaten Einrichtungen voranzubringen. Über unser Büro in Madrid können wir auch die notwendige Unterstützung für dieses Projekt leisten."

Über IQM Quantum Computers

IQM ist europaweit führend beim Bau von Quantencomputern. IQM bietet Quantencomputer vor Ort für Supercomputing-Zentren und Forschungslabors an und bietet vollen Zugang zu seiner Hardware. Für Industriekunden liefert IQM einen Quantenvorteil durch einen einzigartigen anwendungsspezifischen Co-Design-Ansatz. IQM baut zusammen mit VTT den ersten kommerziellen 54-Qubit-Quantencomputer in Finnland, und ein von IQM geleitetes Konsortium (Q-Exa) baut auch einen Quantencomputer in Deutschland. Dieser Computer soll in einen HPC-Supercomputer integriert werden, um einen Quantenbeschleuniger für die künftige wissenschaftliche Forschung zu schaffen. IQM beschäftigt mehr als 240 Mitarbeiter und hat Büros in Singapur, Paris, Madrid, München und Espoo.

Über Qilimanjaro

Qilimanjaro Quantum Tech ist ein Startup-Unternehmen, das praktische Anwendungen der Quanteninformatik in kürzerer Zeit als digitale Quantencomputer auf den Markt bringt, indem es ein anderes, aber ergänzendes Modell der Quanteninformatik verwendet: das analoge Modell.

Qilimanjaro schafft einen kohärenten Quantenglühofen, der über unsere Cloud zugänglich ist, um reale Anwendungen wie Optimierungsaufgaben u. a. im Logistik-, Finanz- und Energiesektor sowie Quantensimulationen von chemischen und physikalischen Prozessen, die in der Material- und Pharmaforschung sehr präsent sind, durchzuführen. Qilimanjaro hat sich zum Ziel gesetzt, seinen Kunden eine schnellere, genauere und nachhaltigere Lösung für ihre Computerprobleme zu bieten.

Seit dem ersten Jahr seines Bestehens hat es bedeutende Kundenverträge abgeschlossen und ist zu einem der Hauptakteure des H2020-Projekts AVaQus der Europäischen Kommission zum kohärenten Quanten-Tempo geworden. Qilimanjaro ist eine Ausgründung aus dem Barcelona Supercomputer Center (BSC), der Universität Barcelona (UB) und dem Institut für Hochenergiephysik (IFAE).

Über GMV

GMVist ein privater Technologiekonzern, der 1984 gegründet wurde und weltweit in den folgenden Bereichen tätig ist: Raumfahrt, Luftfahrt, Verteidigung und Sicherheit, Cybersicherheit, Intelligente Transportsysteme, Automotive, Gesundheitswesen, Telekommunikation und IT für Regierungsbehörden und Großunternehmen. Im Jahr 2021 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von fast 260 Millionen Euro. Mit über 3.000 Mitarbeitern unterhält das Unternehmen heute Niederlassungen in Spanien, den USA, Deutschland, Frankreich, Polen, Portugal, Rumänien, Großbritannien, den Niederlanden, Belgien, Malaysia und Kolumbien. 75 Prozent des Umsatzes stammen aus internationalen Projekten auf allen fünf Kontinenten. Die Wachstumsstrategie des Unternehmens basiert auf kontinuierlicher Innovation, und es investiert 5 seines Umsatzes in die interne Forschung und Entwicklung. GMV hat CMMI Level 5 erreicht, das weltweit renommierteste Modell zur Verbesserung der Prozessfähigkeit einer Organisation, und verfügt über zahlreiche internationale Patente.

