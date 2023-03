Wien (www.fondscheck.de) - Muzinich & Co. hat sein Team für Deutschland und Österreich gleich dreifach verstärkt, so die Experten von "FONDS professionell".Marco Rosinus und Michael Thaysen Soerensen seien als Associate Directors, Marketing and Client Relations, für den Bereich Public Markets zuständig. Rosinus konzentriere sich auf den deutschen und österreichischen Wholesale-Markt, während Soerensen die institutionellen Aktivitäten des Unternehmens unterstütze. Florian Lehming sei als Analyst neues Mitglied im Private-Debt-Team. Alle drei Mitarbeiter würden von Frankfurt aus arbeiten. ...

