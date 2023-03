Die Aktien von Rheinmetall konnten am heutigen Montag mit einem Gap-up in den Handel starten und bisher im Tageshoch 256,50 Euro erreichen. Die Long-Position ist gut im Rennen, der Stopp wird weiter in den Gewinn nachgezogen. Die Aktie notiert aktuell bei 254,50 Euro, der Stopp wird von 246,50 auf 251,00 Euro nachgezogen. Damit liegt die Long-Position im Bereich von 244 Euro bereits gut im Plus. Rückläufe könnten zum Aufbau einer neuen Long-Position ...

