DAS/ DIE FOLGENDE(N) INSTRUMENT(E) IST/ SIND AB SOFORT AUSGESETZT:



THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ ARE SUSPENDED WITH IMMEDIATE EFFECT:



INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN BIS/UNTIL

DEKA MTN IS.S.7346 DE000DK0B9R1 BAW/UFN

DEKABANK DGZ IHS.6970 DE000DK0BPV4 BAW/UFN

DEKA STUFENZINS MTN 15/25 DE000DK0D3V4 BAW/UFN

DEKA STUFENZINS MTN 15/25 DE000DK0D3X0 BAW/UFN

DEKA MTN IS.S.7358 DE000DK0D4B4 BAW/UFN

DEKA IHS SERIE 7530 DE000DK0EWL5 BAW/UFN

DEKA MTN SERIE 7606 DE000DK0JR65 BAW/UFN

DEKABANK MTN SERIE 7610 DE000DK0JSA5 BAW/UFN

DEKA STUFENZINS ANL 17/24 DE000DK0K0E7 BAW/UFN

DEKA TILG ANL 17/25 DE000DK0KEB1 BAW/UFN

DEKA TILG ANL 17/25 DE000DK0N0H7 BAW/UFN

DEKA TILG ANL 18/28 DE000DK0N5S3 BAW/UFN

DEKA TILG ANL 17/27 DE000DK0NG13 BAW/UFN

DEKA TILG ANL 17/25 DE000DK0NUX5 BAW/UFN

DEKA TILG ANL 18/26 DE000DK0P5Q5 BAW/UFN

DEKA STUFENZINS ANL 18/28 DE000DK0PT65 BAW/UFN

DEKA FESTZINS ANL 20/32 DE000DK0WPX6 BAW/UFN

DEKABANK DGZ IHS.6751 DE000DK97V36 BAW/UFN

