Edmonton - 6. März 2023 / IRW-Press / - Benchmark Metals Inc. ("Benchmark" oder das "Unternehmen") (TSX-V: BNCH) (OTCQX: BNCHF) (WKN: A2JM2X) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen ein 20.000 Meter umfassendes Bohrprogramm zur Erweiterung der Mineralressourcen bei seinen Lagerstätten Cliff Creek und Dukes Ridge plant. Das Bohrprogramm zielt auf eine mögliche Erweiterung der hochgradigen zusammenhängenden Zonen unterhalb der bestehenden Lagerstätten ab, die in einer zukünftigen Wirtschaftlichkeitsstudie das Potenzial für einen Untertagebau bieten könnten. Die Bohrpläne beinhalten Step-Out- und Infill-Bohrungen unterhalb der Tagebaugruben in Gebieten, die in der wirtschaftlichen Erstbewertung (Preliminary Economic Assessment/PEA) 2022 nicht berücksichtigt wurden. Das Potenzial für eine Erweiterung in der Tiefe ist anhand ausgewählter Bohrabschnitte (siehe Abbildung 1) zu erkennen, einschließlich 21,00 Meter mit 4,04 g/t Gold und 84,12 g/t Silber oder 5,09 g/t AuÄq* in Bohrloch 21CCDD049 und 13,74 Meter mit 6,43 g/t Gold und 378,59 g/t Silber oder 11,16 g/t AuÄq* in Bohrloch 22DRDD003. Das zu 100 % unternehmenseigene Vorzeigeprojekt von Benchmark, das Gold-Silber-Projekt Lawyers (das "Projekt"), befindet sich in einer über den Straßenweg zugänglichen Region des ertragreichen Gebiets Golden Horseshoe im zentralen Norden der kanadischen Provinz British Columbia.

John Williamson, CEO und Director, sagt dazu: "Die Lagerstätten bieten nach wie vor Potenzial für ein zusätzliches Wachstum der hochgradigen Gold- und Silberressourcen unterhalb ihrer bestehenden Ausmaße. Die Erweiterungsbohrungen werden die Wirtschaftlichkeit des Projekts durch die Aufnahme weiterer hochgradiger Mineralisierungen in den Bergbauplan voraussichtlich erheblich verbessern können. Die Gebiete unterhalb der Lagerstätten enthalten vier (4) bis fünfzehn (15) Meter mächtige Zonen mit einer beständigen hochgradigen Gold- und Silbermineralisierung. Die einfallenden hochgradig mineralisierten Zonen scheinen 50 bis >100 Meter lang zu sein, wobei die Länge in einigen Bereichen noch nicht begrenzt ist; sowohl Cliff Creek als auch Dukes Ridge sind in der Tiefe offen."

Erweiterungsbohrungen

Die bisherigen Bohrungen von Benchmark konzentrierten sich hauptsächlich auf die Abgrenzung von drei auf Tagebaugruben beschränkte Lagerstätten, die eine Mineralressourcenschätzung (MRE) im Gesamtumfang von 3,14 Millionen Unzen mit 1,45 g/t AuÄq (1,16 g/t Au und 22,9 g/t Ag) in der Kategorie "angedeutet" und 0,415 Millionen Unzen mit 2,63 g/t AuÄq (2,2 g/t Au und 36,1 g/t Ag) in der Kategorie "vermutet" beherbergen (11. Juni 2022). Benchmark plant nun zusätzliche Bohrungen, um die MRE weiter in die Tiefe auszudehnen. Bei der Lagerstätte Cliff Creek wurden in begrenztem Maße Bohrungen außerhalb und unterhalb der Grubenmäntel niedergebracht, die bereits zu einer MRE von 141.000 Unzen mit 3,80 g/t AuÄq (3,49 g/t Au und 55,55 g/t Ag) in der Kategorie "nachgewiesen und angedeutet" bzw. 315.000 Unzen mit 4,26 g/t AuÄq (3,88 g/t Au und 65,46 g/t Ag) in der Kategorie "vermutet" geführt haben.

Die Bohrungen im Jahr 2023 werden eine Kombination aus Step-Down- und Infill-Bohrungen zur Erweiterung der Ressourcen umfassen. Darüber hinaus hat ein maschinelles Lernmodell auf Basis künstlicher Intelligenz (KI) eine Prognose der Gehalte geliefert und eine weitere Charakterisierung der Ressource in der Tiefe ermöglicht. Die hochgradig mineralisierten Zonen werden von großen Strukturen kontrolliert, die im Rahmen der Bohrungen in der Tiefe und entlang des Streichens weiter erkundet werden sollen. Die von Benchmark entwickelten Strukturmodelle haben eine gute Übereinstimmung mit den KI- und Geochemiemodellen ergeben und zeigen das Potenzial für eine Erweiterung der hochgradig mineralisierten Zonen sowohl in der Tiefe als auch entlang des Streichens.

Die Lagerstätte Cliff Creek erstreckt sich über eine Streichlänge von 1,6 Kilometern. Die Mineralisierung fällt in die Tiefe ab, wobei die hochgradigen Zonen bei Cliff Creek North in einer vertikalen Tiefe von mehr als 550 Metern und bei Cliff Creek South in einer vertikalen Tiefe von mehr als 450 Metern weiterhin offen sind, was das Potenzial für Untertageabbauszenarien unterstreicht. Es sind Bohrungen geplant, um die Ausmaße dieser hochgradig mineralisierten Zonen entlang des Streichens und in der Tiefe zu definieren, die derzeit in mehreren Richtungen nicht eingeschränkt sind. Ein geplantes 700-Meter-Bohrloch hat das Potenzial, die Mineralisierung in der Tiefe erheblich zu erweitern.

Die tiefsten Bohrlöcher, die bisher bei Dukes Ridge niedergebracht wurden, haben die Mineralisierung erweitert, welche in einer vertikalen Tiefe von fast 300 Metern nach wie vor offen ist. Tiefere Bohrungen bei Dukes Ridge könnten die Mineralisierung möglicherweise auf eine vertikale Tiefe von fast 500 Metern erweitern.

Abbildung 1. Plan für die Ressourcenerweiterungsbohrungen 2023

* Bei der Berechnung der Goldäquivalente (AuÄq) wurde für das Verhältnis von Silber zu Gold ein Wert von 80:1 herangezogen. Bei den angegebenen Abschnitten handelt es sich um Kernlängen. Die wahre Mächtigkeit wird auf 75 bis 95 % der Kernlänge geschätzt.

Über Benchmark Metals

Benchmark Metals Inc. ist ein kanadisches Gold- und Silberunternehmen, das derzeit sein zu 100 % unternehmenseigenes Gold-Silber-Projekt Lawyers in der ertragreichen Bergbauregion Golden Horseshoe im Norden der kanadischen Provinz British Columbia, weiterentwickelt. Das Projekt umfasst drei mineralisierte Lagerstätten, in denen die Mineralisierung für eine Erweiterung offensteht, sowie über 20 neue Zielzonen entlang des 20 Kilometer langen Trends. Die Aktien des Unternehmens werden in Kanada an der TSX Venture Exchange, in den Vereinigten Staaten im OTCQX Best Market und in Europa an der Tradegate Exchange gehandelt. Benchmark wird von erfahrenen Fachleuten für Ressourcen geleitet, die bereits Erfolge beim Ausbau von Explorationsprojekten, ausgehend von den Basisarbeiten bis hin zur Produktionsreife, vorweisen können.

Qualitätskontrolle und Qualitätssicherung

Der technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Michael Dufresne, M.Sc., P.Geol., P.Geo., ein qualifizierter Sachverständiger gemäß National Instrument 43-101, geprüft und genehmigt.

