In der vergangenen Woche enttäuschte der Covestro-Konzern mit einem mageren Geschäftsausblick und einer Dividenden-Aussage (BÖRSE ONLINE berichtete). In der Folge korrigieren mehrere Analysten ihre Kursziele für den DAX-Wert. Am Montag sorgt eine Abstufung durch Exane BNP Paribas für neuerliche Kursverluste. Analystin Nicola Tang ist für Covestro nicht mehr optimistisch. Die Chemie-Expertin von Exane BNP Paribas rechnet für den Kunststoff-Hersteller ...

Den vollständigen Artikel lesen ...