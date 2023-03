EQS Zulassungsfolgepflichtmitteilung: Mercedes-Benz Group AG / Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052

Mercedes-Benz Group AG: Veröffentlichung einer Kapitalmarktinformation



06.03.2023 / 16:46 CET/CEST

Veröffentlichung einer Zulassungsfolgepflichtmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Mercedes-Benz Group AG: Aktienrückkauf Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 1 lit. b), Abs. 3 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 Erwerb eigener Aktien - 1. Zwischenmeldung Am 3. März 2023 wurden insgesamt Stück 15.013 Aktien der Mercedes-Benz Group AG im Rahmen des Aktienrückkaufs der Mercedes-Benz Group AG erworben, dessen Beginn mit Bekanntmachung vom 2. März 2023 gemäß Art. 5 Abs. 1 lit. a) der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 i.V.m. Art. 2 Abs. 1 der Delegierten Verordnung (EU) Nr. 2016/1052 für den 3. März 2023 mitgeteilt wurde. Dabei wurden jeweils Aktien wie folgt erworben: Rückkauftag Aggregiertes Volumen in Stück Gewichteter Durchschnittskurs 03.03.2023 15.013 € 74,9458

Die Geschäfte in detaillierter Form sind auf der Internetseite von Mercedes-Benz Group AG veröffentlicht: https://group.mercedes-benz.com/aktienrueckkauf/ Das Gesamtvolumen der bislang im Rahmen dieses Aktienrückkaufs erworbenen Aktien beläuft sich auf Stück 15.013 Aktien. Der Erwerb der Aktien der Mercedes-Benz Group AG erfolgt ausschließlich über die Börse durch ein von der Mercedes-Benz Group AG beauftragtes Kreditinstitut. Stuttgart, 6. März 2023 Mercedes-Benz Group AG



