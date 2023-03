Frankfurt (www.anleihencheck.de) - EZB-Mitglied Holzmann spricht sich für Anhebungen von 50 Basispunkten auf den nächsten vier Sitzungen aus, so die Experten von XTB.Außerdem möchte er, dass das PEPP-Programm in die Bilanzverkürzung einbezogen werde, dessen fällig werdende Instrumente vorerst reinvestiert würden. Seiner Meinung nach sollte PEPP im Herbst in das QT-Programm "hineingezogen" werden. Diese Äußerungen seien sehr hawkish, allerdings gehöre Holzmann zu der extremen Gruppe der "Ultra-Hawks" bei der EZB. ...

