Die Aktienmärkte können zum Wochenauftakt zulegen. Und das könnte auch die Richtung sein, die die Märkte in den kommenden Wochen einschlagen. Michael Wilson von Morgan Stanley, bekannt als einer der pessimistischsten Strategen an der Wall Street, sagte, er erwarte, dass sich die Aktien kurzfristig erholen werden.Wilson wies darauf hin, dass der S&P 500 in der vergangenen Woche am 200-Tage-Durchschnitt abprallt ist, einem weithin beachteten technischen Indikator für das Momentum eines Index im Vergleich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...