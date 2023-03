Anfang Februar hat die Aktie des Luxus- und Sportwagenbauers Ferrari ihr im November 2021 markiertes Rekordhoch übertroffen. Seitdem lief die Aktie seitwärts und scheiterte mehrfach an der Marke von 251 Euro. Dieser Widerstand wurde am Freitag genommen. Neuen Rekordhochs steht, auch aus Sicht von Morgan Stanley, nichts mehr im Wege.Konkret hob die Investmentbank das Kursziel für die an der NYSE gehandelte Ferrari-Aktie von 280 auf 310 Dollar (umgerechnet circa 291 Euro) an. Analyst Adam Jonas erklärte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...