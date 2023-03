Microsofts Investments in OpenAI haben sich als Volltreffer erwiesen. Mit ChatGPT wurde die Tech-Welt Ende vergangenen Jahres ordentlich durcheinandergewirbelt und gefühlt findet derzeit in der Branche keine Diskussion mehr statt, in der nicht in irgendeiner Form die Künstliche Intelligenz vorkommen würde.Anzeige:Auch bei Nachrichten rund um Microsoft (US5949181045) ist die KI nicht mehr wegzudenken. In den letzten Wochen gab es beispielsweise zu hören, wie der Dienst in mehr und mehr Angebote des Software-Giganten integriert werden soll. Perspektivisch wird ...

Den vollständigen Artikel lesen ...