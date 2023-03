EQS-Ad-hoc: STEMMER IMAGING AG / Schlagwort(e): Dividende/Ausschüttungen

06.03.2023 / 17:04 CET/CEST

Puchheim, 6. März 2023 STEMMER IMAGING schlägt die Erhöhung der regulären Dividende sowie die Zahlung einer Sonderdividende vor Puchheim, 6. März 2023 - Auf Basis des derzeitigen Standes der Abschlussprüfung des Jahresergebnisses 2022 hat der Vorstand der STEMMER IMAGING AG (ISIN DE000A2G9MZ9 / WKN A2G9MZ ) in seiner heutigen Sitzung beschlossen, den Aktionären auf der anstehenden ordentlichen Hauptversammlung die Ausschüttung einer regulären Dividende von EUR 1,00 je Stückaktie und zusätzlich die Ausschüttung einer Sonderdividende in Höhe von EUR 2,00 je Stückaktie vorzuschlagen. Basierend auf dem starken Anstieg des Bilanzgewinns, der weiterhin guten Entwicklung des Cashflows sowie den positiven Geschäftsaussichten, beabsichtigt der Vorstand die Erhöhung der Dividende von EUR 0,75 im Vorjahr auf EUR 1,00 je Stückaktie. Zusätzlich hat der Vorstand den Finanzierungsbedarf für das wachsende Geschäftsvolumen sowie für die über die EUR 200 Mio. Umsatz-Zielmarke hinausgehenden ambitionierten organischen und anorganischen Wachstumsabsichten abgewogen und schlägt die Ausschüttung einer außerordentlichen Sonderdividende in Höhe von EUR 2,00 je Stückaktie vor. Der Vorstand trägt damit in Zeiten höherer Leitzinsen der größeren Bedeutung von Eigenkapital für die Aktionäre Rechnung unter gleichzeitiger Berücksichtigung der Wachstumspläne der Gesellschaft. Die ordentliche Hauptversammlung findet am 12. Mai 2023 statt.

