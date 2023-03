Straubing (ots) -



Klimaschutz bleibt eine Menschheitsaufgabe. Doch gilt es, sich zugleich in allen Bereichen intensiv auf die Folgen des Wandels vorzubereiten. Für den Fall, dass die Anstrengungen nicht in dem erhofften Maße fruchten. So muss der Hochwasserschutz verbessert werden, Städte müssen zu "Schwämmen" ausgebaut werden, die große Wassermengen aufnehmen können. Es muss außerdem mehr Grün statt Beton geben. Schattenspendende Bäume können für ein angenehmeres Klima sorgen. Helle Beläge von Plätzen "schlucken" Wärme und geben weniger ab. Auch in der Landwirtschaft, im Gesundheitswesen und auf vielen anderen Feldern sind Anpassungen nötig.



