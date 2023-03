Berlin (ots) -Ampel redet nur, es braucht konkrete MaßnahmenAm morgigen Dienstag ist Equal Pay Day. Dazu erklärt die frauenpolitische Sprecherin der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Silvia Breher:"Gleicher Lohn für gleiche Arbeit" muss endlich ein essenzieller Bestandteil unserer Arbeitswelt und Gesellschaft werden. Aber reden allein hilft nicht. Die Bundesregierung hat sich die Gleichberechtigung von Frauen auch im Arbeitsmarkt auf die Fahne geschrieben, aber passiert ist in den vergangenen Monaten so gut wie gar nichts.Wir haben in unserer Regierungszeit mit den beiden Führungspositionen-Gesetzen und vielen anderen Initiativen entscheidende Weichen für die Förderung von Frauen gestellt. Die Ampel hat diese Entwicklungen leider bislang nicht aufgegriffen, sondern beschäftigt sich lieber mit der Frage, was bzw. wen man überhaupt unter dem Wort "Frau" versteht.Eines brauchen wir vor allem zur Zeit ganz besonders: mehr Wertschätzung und Unterstützung sozialer Berufe. Mit Klatschen ist es dabei nicht getan, wir brauchen bessere Vergütung, attraktivere Arbeitsgestaltung und insgesamt mehr Wertschätzung in der Gesellschaft! Wir hoffen, dass dies auch die Bundesregierung endlich versteht und das Thema mit konkreten Initiativen angeht, anstatt die Zeit nur mit internen Kämpfen zu verbringen."Hintergrund: Die CDU/CSU-Fraktion repräsentiert im Parlament die Volksparteien der Mitte und fühlt sich Freiheit, Zusammenhalt und Eigenverantwortung verpflichtet. Auf der Grundlage des christlichen Menschenbildes setzt sich die Unionsfraktion für einen starken freiheitlich-demokratischen Rechtsstaat, die soziale und ökologische Marktwirtschaft, die Einbindung in die westliche Wertegemeinschaft sowie für die Einigung Europas ein. Vorsitzender der CDU/CSU-Fraktion im Deutschen Bundestag ist Friedrich Merz.Pressekontakt:CDU/CSU - BundestagsfraktionPressestelleTelefon: (030) 227-53015Fax: (030) 227-56660Internet: http://www.cducsu.deEmail: pressestelle@cducsu.deOriginal-Content von: CDU/CSU - Bundestagsfraktion, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7846/5457065