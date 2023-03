EQS-News: KAP AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Verkauf

06.03.2023 / 17:35 CET/CEST

KAP AG VERKAUFT EINEN TEILBEREICH DES SEGMENTES FLEXIBLE FILMS GEWINNBRINGEND Hohe Wertsteigerung der Tochterunternehmen realisiert

Abschluss der Transaktion für das zweite Quartal 2023 geplant Fulda, 06. März 2023 - Die KAP AG ("KAP"), eine börsennotierte, mittelständische Industrieholding (WKN 620840, ISIN DE0006208408), hat heute gemeinsam mit ihrer Tochtergesellschaft Mehler AG eine Vereinbarung über den Verkauf eines Teilbereichs des Segmentes flexible films an die Kingspan Holding GmbH, einer Gesellschaft der Kingspan Group Plc., Ireland, abgeschlossen. Bei den zu veräußernden operativen Gesellschaften handelt es sich um die CaPlast Kunststoffverarbeitungs GmbH mit ihrer Beteiligung AerO Coated Fabrics B.V. sowie die Now Contec GmbH & Co. KG. Der Nettoverkaufserlös bewegt sich im oberen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Eckehard Forberich, Mitglied und Sprecher des Vorstands der KAP AG: "Dem Verkauf ging eine Überprüfung aller strategischen Optionen und Wachstumschancen des Segmentes flexible films voraus. Die KAP AG erwägt, wie auch in der Vergangenheit, dann einen Verkauf von Gesellschaften, wenn eine strategische Weiterentwicklung außerhalb des KAP-Konzerns und hier vor allem im Verbund mit einer größeren Gruppe aus der jeweiligen Branche mehr Wertsteigerungspotential bietet. Ein erheblicher Teil des Verkaufserlöses wird zeitnah in andere Segmente und Teilsegmente reinvestiert, um die jeweilige Marktposition zu stärken." Marten Julius, Finanzvorstand der KAP AG: "Wir sind sehr zufrieden, dass wir in diesen dynamischen Zeiten einen attraktiven Verkaufserlös erzielen und den Verkaufsprozess effizient abschließen konnten. Der Zufluss der Erlöse bietet uns finanziellen Spielraum für die Umsetzung unserer Konzernstrategie." Die veräußerten operativen Tochterunternehmen, CaPlast Kunststoffverarbeitungs GmbH mit ihrer Beteiligung AerO Coated Fabrics B.V. sowie Now Contec GmbH & Co. KG, sind in den vergangenen Jahren durch zielgenaue Erweiterung des Produktspektrums und der Fertigungsmöglichkeiten äußerst erfolgreich weiterentwickelt worden. Der Teilbereich des Segmentes flexible films von KAP ist auf High-Tech Beschichtungslösungen für das Baugewerbe und andere attraktive Nischenmärkte spezialisiert. Durch die gewinnbringende Veräußerung konnte KAP im Interesse seiner Stakeholder eine beträchtliche Wertsteigerung realisieren. Im Segment flexible films verbleiben die Beteiligungen Haogenplast Ltd., Elbtal Plastics GmbH & Co. KG und Riflex Film AB mit dem Schwerpunkt Swimmingpoolfolien und weiteren hochwertigen Spezialfolien. Mit der Veräußerung setzt KAP seine Strategie wie geplant fort und erhöht seine finanzielle Flexibilität, um gezielt wachstumsstarke Add-on-Akquisitionen oder Großprojekte in den Kernsegmenten umzusetzen. Dabei verfolgt das Unternehmen weiterhin den Zweck der Wertsteigerung im Interesse seiner Stakeholder. Der Vollzug der Transaktion steht unter dem Vorbehalt der Genehmigungen durch die zuständigen Aufsichtsbehörden. Das Closing wird für das zweite Quartal 2023 erwartet. Kontakt:

KAP AG

Kai Knitter

Head of Investor Relations & Corporate Communications

investorrelations@kap.de

+49 661 103 327 Über die KAP AG

Die KAP AG ist eine börsennotierte Industrieholding im gehobenen Mittelstand, die attraktive Wachstumschancen in ihren jeweiligen Nischenmärkten wahrnimmt. Die KAP AG konzentriert sich dabei aktuell auf vier unterschiedliche Segmente: engineered products, flexible films, surface technologies und precision components. An der langfristig nachhaltigen Wertentwicklung beteiligt KAP seine Aktionäre über eine attraktive Dividende. Derzeit ist die Gruppe mit 28 Standorten und rund 2.900 Mitarbeitern in zwölf Ländern präsent. Die KAP ist Teilnehmer der Global Compact-Initiative der Vereinten Nationen und hält sich an dessen prinzipienbasierten Ansatz für verantwortungsvolles Handeln. Die Aktien der KAP AG notieren im Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard, ISIN DE0006208408).



