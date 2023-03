An den Aktienmärkten in Europa und den USA herrscht zu Wochenbeginn Aufbruchsstimmung, doch die Investoren am Kryptomarkt üben sich zunächst weiter in Zurückhaltung. Während der Krypto-Gesamtmarkt dabei moderat im Minus notiert, gelingt zumindest den beiden Platzhirschen Bitcoin und Ethereum am Nachmittag ein kleines Plus.Beide Top-Coins rücken quasi im Gleichschritt um rund 0,5 Prozent vor, wodurch ihr Verlust auf Sicht der letzten sieben Tage auf rund vier Prozent schrumpft. Beide Coins knüpfen ...

