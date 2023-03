Der DAX hat am frühen Montagnachmittag ein neues Jahreshoch bei 15.678 Punkten markiert. Gelingt es dem deutschen Leitindex nachhaltig oberhalb dieses 52-Wochen-Hochs zu verbleiben, sind aus charttechnischer Sicht auch wieder Kurse von 16.000 Punkten und sogar noch etwas darüber möglich.Zu den gefragtesten Titeln im DAX zählte die Aktie von Vonovia. Der Immobilienkonzern stand in der Spitze über vier Prozent im Plus. Und das obwohl jüngste Äußerungen von EZB-Chefvolkswirt Philip Lane ein schnelles ...

