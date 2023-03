Den Schwerpunkt werden die Bereiche Beratung und Managed Services über den gesamten Lebenszyklus der Kundenbindung bilden

Tech Mahindra, ein führender Anbieter von Dienstleistungen und Lösungen in den Bereichen digitale Transformation, Beratung und Business Re-Engineering, hat jetzt eine Cisco-Geschäftseinheit (Cisco Business Unit, BU) gegründet, die ein umfassendes Angebot an Beratungs- und Managed-Lifecycle-Services konzipieren, aufbauen und vermarkten soll. Die Tech Mahindra Cisco BU wird den vorhandenen Kreis von Bestandskunden, zu dem über 1200 weltweit tätige Unternehmen und Anbieter von Telekommunikationsdiensten gehören, bei der Auswahl, Anwendung und Verbesserung aktueller und neuer Cisco-Lösungen und -Technologien unterstützen.

Tech Mahindra wird in Partnerschaft mit Cisco eine ganze Palette von Dienstleistungen entwickeln und implementieren, mit denen agile, sichere, kollaborative und hybride Netzwerke aufgebaut und gewartet werden können. Die neue BU wird Cisco-Lösungen unterstützen, darunter die Technologien SD-WAN (Software Defined Wide Area Network), SASE (Secure Access Service Edge), FSO (Full Stack Observability), Managed Wi-Fi Networks, RON (Routed Optical Networks), Carrier IP Networks, 5G für Unternehmen und Hyper Network Automation.

Harshul Asnani, Global Head of Enterprise Technology Business Unit, Tech Mahindra, sagte: "Da der Schwerpunkt heute immer mehr auf der Modernisierung bestehender Netzwerke liegt, brauchen die Kunden Unterstützung, um den Geschäftswert unter anderem in funktionalen und kontextbezogenen Anwendungsfällen zu steigern. Wir freuen uns darauf, zusammen mit Cisco die Konnektivitäts-Infrastruktur erfolgreich zu vereinfachen, zu modernisieren und so umzugestalten, dass das wahre Potenzial des 5G-Netzes ausgeschöpft werden kann. So bieten wir beispielsweise unseren Kunden wie Three UK ein außergewöhnliches Erlebnis. Die Gründung der Tech Mahindra Cisco BU wird unsere langjährige Partnerschaft mit Cisco weiter stärken und es uns ermöglichen, das gesamte Spektrum an Dienstleistungen zu konzipieren, zu entwickeln und zu vermarkten, die in allen Phasen des Kundenbindungszyklus benötigt werden und mit einer Managed-Services-Orientierung über eine größere Auswahl an Cisco-Technologien und mit dem Technologie-Know-how von Tech Mahindra bereitgestellt werden."

Tech Mahindra wird in zugehörige Laboratorien, spezialisierte Lösungsarchitekten sowie in den Vertrieb und die gesamte Bandbreite der Pre-Sales-Aktivitäten investieren und dabei auf den Beraterpool von 7500 Netzwerktechnik-Beratungsingenieuren auf den wichtigsten globalen Märkten wie Nord- und Südamerika, Europa und APAC zurückgreifen. Dies wird die Transformation bei den Kunden beschleunigen und den Geschäftswert durch eine einzige, einheitliche Governance- und Management-Struktur erhöhen.

Nick Holden, Vice President of Global Strategic Partners und Co-sell bei Cisco Systems, sagte: "Die Unternehmen modernisieren ihre Netzwerk- und Anwendungsinfrastruktur stetig weiter, und dafür benötigen sie die richtigen Strategien und Partner, die sie mit architekturübergreifenden Lösungen und Fachkenntnissen unterstützen. Die Tech Mahindra Cisco BU, die sich auf die branchenweit führenden Beratungs- und Business-Engineering-Services von Tech Mahindra stützt, wird es ihnen ermöglichen, sichere, vernetzte und automatisierte Erlebnisse für unsere gemeinsamen Kunden zu schaffen."

Iain Milligan, Chief Network Officer bei Three UK und Kunde der Cisco BU von Tech Mahindra, sagte: "Wir haben in enger Kooperation mit Tech Mahindra und Cisco daran gearbeitet, 5G-Konnektivität und Netzwerk-Modernisierung zu ermöglichen. Die Partnerschaft hat die Erweiterung unserer 5G-Netzabdeckung und die Aufrüstung unseres 4G-Netzes ermöglicht und uns zu einem führenden Anbieter in puncto 5G-Abdeckung und Performance für unsere Kunden gemacht. Wir haben die schnellsten Downloadraten in London, Birmingham und Manchester erzielt und mit Hilfe der Technologien unserer Partner den Ookla Speed Award gewonnen. Über unsere Partnerschaft mit Tech Mahindra, Cisco und einem breiteren Partner-Ökosystem können heute Millionen von Mobilfunk-, Geschäfts- und Heim-Breitbandkunden in mehr als der Hälfte der britischen Bevölkerung auf unsere superschnellen Verbindungen zugreifen. Außerdem bringen wir 4G/5G-Dienste in die Londoner U-Bahn, damit unsere Kunden auch dort in den Genuss einer besseren Konnektivität kommen."

