Carbios tritt dem Netzwerk für Kreislaufwirtschaft der Ellen MacArthur Foundation bei, damit "Plastikmüll und -verschmutzung bald der Vergangenheit angehören'



Carbios tritt dem Netzwerk für Kreislaufwirtschaft der Ellen MacArthur Foundation bei, damit "Plastikmüll und -verschmutzung bald der Vergangenheit angehören"[1] Die Innovationen von Carbios im Biorecycling und biologischen Abbau von Kunststoffen stehen im Einklang mit den drei Säulen der Stiftung für eine Kreislaufwirtschaft in der Kunststoffindustrie: unnötige Plastikartikel eliminieren, Innovationen vorantreiben, genutzten Kunststoff wiederverwerten Die Aktivitäten der Ellen MacArthur Foundation im Bereich Mode wird Carbios darin unterstützen, zu einer wahren Kreislaufwirtschaft in der Textilindustrie beizutragen Clermont-Ferrand, Frankreich, 06. März 2023 (18:00 Uhr MEZ). Carbios (Euronext Growth Paris: ALCRB), ein Pionier in der Entwicklung und Industrialisierung enzymatischer Lösungen für das Recycling von Kunststoff- und Textilpolymeren, gibt seine Mitgliedschaft im Netzwerk der Ellen MacArthur Foundation bekannt. Carbios und die Stiftung verfolgen ein gemeinsames Ziel: die Transformation hin zu einer Kreislaufwirtschaft, insbesondere in den Bereichen Kunststoffe und Mode, zu beschleunigen. Durch den Beitritt zur Ellen MacArthur Foundation knüpft Carbios Kontakt mit weiteren Führungskräften und Entscheidungsträgern aus Wirtschaft, Politik, Akademie sowie Innovatoren und Vordenkern aus der ganzen Welt, die ebenfalls dem führenden Netzwerk für Kreislaufwirtschaft der Stiftung angehören. "Die Mitgliedschaft im Netzwerk der Ellen MacArthur Foundation ist ein wichtiger Schritt für die Entwicklung von Carbios, und, angesichts unseres gemeinsamen Ziels einer Kreislaufwirtschaft, auch ein sehr naheliegender Schritt", sagte Emmanuel Ladent, Chief Executive Officer von Carbios. "Wir freuen uns darauf, über den Zugang zu frischen Ideen und über Kontakte mit Vordenkern und neuen Partnern mit Hilfe des Expertennetzwerkes der Stiftung den Marktzugang für unsere innovativen Lösungen zur Verringerung der Plastikverschmutzung voranzutreiben." "Carbios ist eine höchst angesehene Organisation mit einem hohen Maß an Engagement und dem Potential, wirklich etwas zu bewirken. Wir heißen Carbios in unserem Netzwerk willkommen und freuen uns darauf, das Unternehmen auf seinem Weg zur Kreislaufwirtschaft zu unterstützen", sagte Katie Attrill, Netzwerk-Manager der Ellen MacArthur Foundation. Carbios steht vollkommen hinter der Vision der Ellen MacArthur Foundation für eine Kreislaufwirtschaft von Kunststoffen. Die revolutionären Technologien des Unternehmens zum Biorecycling und biologischem Abbau von Kunststoffen stehen im Einklang mit den von der Stiftung definierten Säulen: Eliminierung aller problematischen und unnötigen Plastikartikel Innovationen vorantreiben, um sicherzustellen, dass notwendige Kunststoffe wiederverwendbar, recycelbar oder kompostierbar sind Wiederverwertung aller genutzten Kunststoffartikel, damit sie in der Wirtschaft und nicht in der Umwelt verbleiben Im Rahmen ambitionierter Kooperationsprojekte sind Kunststoffe und Mode zwei Schwerpunktbereiche der Stiftung und stehen auch mit Mittelpunkt der Aktivitäten von Carbios. Mit dem Angebot realisierbarer Lösungen unterstützt Carbios das ehrgeizige Engagement von Markenunternehmen für eine nachhaltige Verpackungs- und Textilindustrie und hat zwei Konsortien gegründet: eines in der Verpackungsindustrie, das 2019 gemeinsam mit L'Oréal etabliert wurde und dem sich seither Nestlé Waters, PepsiCo und Suntory Beverage & Food Europe angeschlossen haben sowie ein weiteres in der Textilindustrie, das 2022 gegründet wurde und dem die Bekleidungs- und Modemarken On, Patagonia, PUMA, PVH Corp. und Salomon angehören. Gemeinsam entwickeln die Mitglieder der Konsortien Lösungen zur Förderung der Recyclingfähigkeit und Zirkularität ihrer Produkte. Der Beitritt zum Netzwerk der Ellen MacArthur Foundation ist für Carbios Aktivitäten im Bereich der Kreislaufwirtschaft ein weiterer wichtiger Schritt. Erst Ende 2022 hat Carbios sein Engagement für Kreislaufwirtschaft und Umweltverantwortung durch die Veröffentlichung seines ersten Nachhaltigkeitsberichts unterstrichen [2] . Im Jahr 2019 gehörten die Technologien zum Biorecycling und zum biologischen Abbau von Kunststoffen von Carbios zu den ersten Innovationen, die von der Solar Impulse Foundation mit dem Label "Efficient Solution" ausgezeichnet wurden [3] .



Über Carbios Carbios , 2011 von Truffle Capital gegründet, ist ein Unternehmen im Bereich der grünen Chemie, das biologische und innovative Prozesse für das Recycling von Plastikabfall entwickelt. Mit seinem einzigartigen Ansatz kombiniert Carbios Enzyme und Kunststoffe, um den Erwartungen der modernen Verbraucher und den Herausforderungen eines umfassenden ökologischen Wandels zu begegnen. Carbios stellt sich damit einer der größten Herausforderungen unserer Zeit: der Umweltverschmutzung durch Kunststoffe und Textilien. In seinem Verfahren zerlegt Carbios jede Art von PET (Polyethylenterephthalat; das vorherrschende Polymer in Flaschen, Schalen und Textilien aus Polyester) in seine Grundbestandteile, die dann zur Herstellung neuer PET-Kunststoffe mit gleicher Qualität wie Neuware wiederverwendet werden können. Dieses innovative, weltweit erste Verfahren zum PET-Recycling wurde kürzlich in einem wissenschaftlichen Leitartikel in der renommierten Zeitschrift Nature veröffentlicht. Im Jahr 2021 hat Carbios seine Demonstrationsanlage in Clermont-Ferrand erfolgreich in Betrieb genommen. Mit dem Bau einer einzigartigen Großanlage in Partnerschaft mit Indorama Ventures hat Carbios nun einen weiteren wichtigen Schritt in Richtung Industrialisierung seines Verfahrens unternommen. Im Jahr 2017 gründeten Carbios und L'Oréal gemeinsam ein Konsortium, um zur Industrialisierung der proprietären Recyclingtechnologie beizutragen. Nestlé Waters , PepsiCo und Suntory Beverage & Food Europe , die sich der Entwicklung innovativer Lösungen für Nachhaltigkeit verschrieben haben, sind diesem Konsortium im April 2019 beigetreten. 2022 unterzeichnete Carbios zudem ein Abkommen mit On, Patagonia, PUMA, und Salomon, um Lösungen zu finden, die die Wiederverwertbarkeit und Kreislauffähigkeit ihrer Produkte verbessern. PVH Corp. schloss sich dem Konsortium im Januar 2023 an. Das Unternehmen hat auch eine enzymatische Technologie für den biologischen Abbau von Einwegkunststoffen auf PLA-Basis (Polymilchsäure; ein Polymer aus biologischem Anbau) entwickelt. Mit dieser Technologie kann eine neue Generation von Kunststoffen geschaffen werden, die unter natürlichen Bedingungen zu 100% kompostierbar ist, indem Enzyme in das Herz des Kunststoffprodukts integriert werden. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.carbios.com/en Twitter: Carbios LinkedIn: Carbios Instagram: insidecarbios Carbios Aktionäre (ISIN FR0011648716/ALCRB) können das PEA-PME-Programm in Anspruch nehmen, ein staatliches Programm, das es in Frankreich ansässigen Personen, die in kleine mittelständische Unternehmen (KMU) investieren, ermöglicht, von Einkommenssteuernachlässen zu profitieren. CARBIOS

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch die Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf von Wertpapieren in Frankreich, Europa, den USA oder einem anderen Land dar. Die Übersetzung dient nur zu Informationszwecken. Bei Unstimmigkeiten zwischen der deutschen und der englischen Fassung dieser Pressemitteilung ist die englische Fassung maßgebend. [1] https://ellenmacarthurfoundation.org/topics/plastics/overview [2] Siehe Pressemitteilung vom 15. Dezember 2022 [3] Die Solar Impulse Foundation hat über tausend nachhaltige Lösungen identifiziert, die wirtschaftlich tragfähig sind und in großem Maßstab umgesetzt werden können.



