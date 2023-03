Halle/MZ (ots) -



Es passt zur Zuversicht, die Scholz vermitteln will in diesen tristen Zeiten, in denen ein Krieg auch hierzulande für viel Unsicherheit sorgt. Entsetztes Erstarren hilft da nicht weiter, da hat Scholz schon recht. Ein Umbau der Wirtschaft auf die angestrebte Klimaneutralität bedarf Veränderungsbereitschaft - auch da ist es nicht schlecht, wenn verbesserte Lebensbedingungen in Aussicht gestellt werden. Positive Beispiele gibt es: Die Wirtschaft hat sich trotz des Kriegs, mit Hilfe von staatlicher Unterstützung, als resilient erwiesen, die Arbeitslosenquote ist stabil. Aber es gibt eine Kehrseite: Schon jetzt fehlen Fachkräfte, das Problem wird eher größer als kleiner. Das hat der Glücksbote Scholz einfach weggelassen.



