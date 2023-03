Für den Smartphone-Hersteller Xiaomi (WKN: A2JNY1) ist sein geplantes E-Auto weit mehr als nur ein Nebenprojekt. Das Unternehmen investiert zügellos in seinen Elektromobilitäts-Traum, sodass die Margenentwicklung in den nächsten Jahren weiter leiden dürfte. Ist ein Investment in die heiß diskutierte Xiaomi-Aktie zu riskant geworden? Xiaomi ist ein chinesischer Tech-Konzern, der Smartphones und IoT-Hardware verkauft und zugehörige Dienstleistungen ...

