SEVENUM (dpa-AFX) - Der Vorstandsvorsitzende von Shop Apotheke will sein Amt aus persönlichen Gründen abgeben. Mit der Hauptversammlung am 26. April werde Stefan Feltens nach vierjähriger Zeit an der Spitze des Online-Arzneimittelhändlers für keine weitere Amtszeit zur Verfügung stehen, teilte das im SDax notierte Unternehmen am Montagabend im niederländischen Sevenum mit. Nach der Hauptversammlung will der Manager noch bis Ende Mai bei dem Konzern bleiben.

Der Aufsichtsrat hat den Angaben nach bereits damit begonnen, außerhalb des Unternehmens nach einem Nachfolger zu suchen. Bis jemand gefunden wurde, werden die anderen Vorstandsmitglieder die Verantwortungsbereiche übernehmen. Nach Bekanntwerden der Nachricht gab die Shop-Apotheke-Aktie leicht nach: Gegenüber dem Xetra-Schlusskurs notierten die Scheine etwas niedriger./ngu/he