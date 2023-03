Hoffman Estates, Illinois, 6. März 2023 (ots/PRNewswire) -Entworfen mit Creative Director in Residence Nicola Formichetti, tauchen das Future Forward Lab im 11. Arrondissement von Paris und das Gen Z Magazin MINI V die Konsumenten in die Welt von Claire's einGlobale Marke Claire's festigt mit der Eröffnung ihres neuen Geschäfts in Paris weiterhin ihre Position in Mode und Kultur und schafft einen Raum, in dem die Verbraucher die Zukunft der Marke erleben können. Das Geschäft, das eine neue Ära des Einzelhandels einläutet, wurde in Zusammenarbeit mit Claire's Creative Director in Residence, Nicola Formichetti, entworfen. Heute feiert Claire's das Geschäft in der Rue Faubourg St. Antoine und die Einführung von MINI V, der neuesten und jüngsten Ausgabe der V-Redaktionsfamilie, mit einem Event im Rahmen der Modewoche."Wir möchten, dass sich unsere Kunden inspiriert fühlen - durch unsere Produkte, unsere Inhalte und unsere innovativen kreativen Partnerschaften - aber vor allem durch das Einkaufserlebnis selbst", sagte Richard Flint, Claire's President of Europe. "Das neue Pariser Geschäft ist ein Portal in unsere Markenwelt und ein Blick in unsere Zukunft. Voller spannender Erlebnisse und innovativer Akzente laden wir Verbraucher dazu ein, Spaß zu haben, zu experimentieren und gemeinsam mit Claire's etwas zu schaffen."Das Event wird auch ein Schlaglicht auf MINI V werfen, das im Dezember auf den Markt kam und in Zusammenarbeit mit Nicola Formichetti und dem V Magazine entwickelt wurde, um eine jugendliche Blickweise auf Fotografie, Mode, Musik und Kultur für die neue Generation zu vermitteln. Mit der Veröffentlichung der zweiten Ausgabe in diesem Frühjahr wird MINI V weiterhin ein ununterbrochenes Festival der Kunst, Schönheit und Inklusivität sein, indem es die aktuellen Mode- und Popkultur-Trends erkundet und wichtige Gespräche über Themen wie Cybermobbing, Selbstakzeptanz und politische Maßnahmen durch aussagekräftige Essays aus der Feder von Aktivisten, Künstlern und Politikern der Gen Z anregt."Die Gen 'Zalpha' ist furchtlos, authentisch und äußerst kreativ in der Art und Weise, wie sie sich zeigt, und unsere Marke ist eine Plattform, die ihnen Raum gibt, alle Seiten ihrer selbst zum Ausdruck zu bringen. Mit der Schaffung von MINI V setzen wir uns auf ganz neue Weise für sie ein und geben ihrer Stimme Gehör", sagte Kristin Patrick, EVP und Chief Marketing Officer von Claire's."Claire's und ich glauben an Individualität, und gemeinsam hoffen wir, die jüngere Generation auf eine angenehme und unterhaltsame Reise der Selbstdarstellung zu schicken", sagte Nicola Formichetti. "Mit der Einführung von MINI V haben wir die einmalige Gelegenheit, jungen Verbrauchern Werkzeuge zu bieten, mit denen sie ihren persönlichen Stil entfalten können, und gleichzeitig einen Raum zu schaffen, in dem sie tiefer gehende Themen erforschen können, und eine starke Plattform, auf der sie ihre Stimme erheben können."Das 1.200 Quadratmeter große Geschäft in Paris ist so konzipiert, dass die Marke voll und ganz in den Mittelpunkt gerückt wird und Erlebnisse und soziales Storytelling im Mittelpunkt stehen. Ein von Formichetti entworfenes Ohr in Form eines Kronleuchters ("chandel-ear") zelebriert die EarPrint-Kampagne der Marke, während zwei spezielle Studios für Ohrpiercing den branchenführenden Service von Claire präsentieren und ein Studio für die Erstellung von Inhalten die Verbraucher dazu einlädt, Spaß an der Kreativität zu haben. Das Geschäft wird als Startrampe für exklusive, neue Produkte und Testreihen dienen und gleichzeitig eine stetige Rotation von Erlebnis- und Pop-up-Events beherbergen.Das Geschäft gibt den Ton für die Zukunft der Marke an und etabliert Claire's als Ziel für neue Produkte und Erlebnisse der Gen Zalpha. Folgen Sie @ClairesStores and @MiniVMag in den sozialen Medien.Informationen zu Claire's Holdings LLCClaire's Holdings LLC ist ein vollständig integriertes, globales Modemarkenunternehmen, das sich der Förderung der Selbstdarstellung durch die Schaffung und Bereitstellung exklusiver, gut kuratierter Produkte und Erlebnisse verschrieben hat. Weitere Informationen zu Claire's finden Sie unter corporate.claires.com.Medienkontakt:Sarah Gordon, SHADOW sgordon@weareshadow.comNicole Colasanto, SHADOW ncolasanto@weareshadow.comLogo - https://mma.prnewswire.com/media/1631509/Claires_Stores_Logo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/claires-feiert-sein-neues-pariser-geschaft-und-den-start-des-mini-v-magazins-wahrend-der-pariser-modewoche-301763545.htmlOriginal-Content von: Claire's, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/168903/5457088