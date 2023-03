DJ VW ruft wegen Airbag-Risiken Hunderttausende Autos zurück - Medien

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Autohersteller Volkswagen (VW) muss einem Medienbericht zufolge mehr als 270.000 Autos wegen Sicherheitsrisiken in Airbags zurückrufen. Wie der Nachrichtensender n-tv auf seiner Internetseite berichtet, habe der DAX-Konzern bestätigt, dass es dabei um eine neue Tranche von Modellen gehe, in denen Technik des japanischen Herstellers Takata eingebaut sei. In Deutschland seien derzeit nach entsprechenden Daten des Kraftfahrt-Bundesamtes (KBA) keine Fahrzeuge betroffen, so n-tv. Einige Fahrzeuge könnten laut VW jedoch ins Land gelangt sein.

Von Volkswagen war auf eine Anfrage von Dow Jones Newswires kurzfristig keine Stellungnahme zu erhalten.

Das Kraftfahrtbundesamt nennt als Grund "Fehler im Gasgenerator der Frontairbags". Dies könne bei Airbagauslösung zu unkontrollierter Entfaltung und zum Lösen von Metallfragmenten führen, die die Insassen verletzen können, so die Behörde.

March 06, 2023 13:11 ET (18:11 GMT)

