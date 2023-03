In Umsetzung der Anweisungen des Kustos der beiden Heiligen Moscheen, König Salman bin Abdulaziz Al Saud, und Seiner Königlichen Hoheit, Kronprinz und Premierminister Mohammed bin Salman Al Saud, unterzeichnete der kasachische Minister für Tourismus und Vorsitzende des Verwaltungsrats des Saudi Fund for Development (SFD), S. E. Ahmed Aqeel Al-Khateeb, eine Vereinbarung mit dem Gouverneur der türkischen Zentralbank, Sahap Kavcioglu, über eine bedeutende Einlage von 5 Mrd. USD bei der türkischen Zentralbank.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230306005483/de/

H.E. Mr. Ahmed Aqeel Al-Khateeb, KSA Minister of Tourism and SFD Chairman, signs a $5 billion deposit agreement with the Central Bank of Turkey, alongside Governor Sahap Kavcioglu, further enhancing economic cooperation between the two nations (Photo: AETOSWire)