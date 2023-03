Die PPG HYDRORESET-Technologie sorgt für eine superglatte, antihaftbeschichtete Oberfläche des Rumpfes

PPG (NYSE: PPG) gab heute die Markteinführung der Schiffsbeschichtung PPG SIGMAGLIDE 2390 bekannt. Dieses bahnbrechende Produkt hilft Schiffseignern, den Energieverbrauch und die Kohlenstoffemissionen zu senken sowie die Anforderungen an eine höhere Performance ohne negative Auswirkungen auf die Meeresumwelt zu erfüllen.

PPG SIGMAGLIDE® 2390 marine coating uses revolutionary technology to create a super-smooth, almost friction-free surface, helping shipowners lower power consumption and carbon emissions. (Graphic: Business Wire)

Die biozidfreie Fouling-Release-Beschichtung basiert auf der revolutionären PPG HYDRORESET-Technologie, die die Beschichtung beim Eintauchen in Wasser so verändert, dass eine superglatte, nahezu reibungsfreie Oberfläche entsteht. Meeresorganismen erkennen die Oberfläche nicht und können sich nicht darauf festsetzen.

Auf der Grundlage von Grundlage von Prüfungen durch Dritte gemäß den Normen ISO 19030 und ITTC* sorgt diese Beschichtung für einen sauberen Schiffsrumpf und verringert den Strömungswiderstand. Dabei werden Energieeinsparungen von bis zu 20 %, ein Geschwindigkeitsverlust von weniger als 1 und eine Verringerung der CO2-Emissionen um bis zu 35 im Vergleich zu herkömmlichen Antifouling-Beschichtungen erzielt. Die tatsächliche Performance hängt vom Schiffsmodell und den Betriebsbedingungen ab.

PPG Sigmaglide 2390 kann Eignern und Betreibern dabei helfen, die Ziele für die Reduzierung der Treibhausgasemissionen gemäß den Anforderungen der Internationalen Seeschifffahrtsorganisation an die Energieeffizienz (EEXI und EEDI) und die Kohlenstoffintensität (CII) zu erreichen, die dieses Jahr in Kraft getreten sind.

"PPG Sigmaglide 2390 ist eine einzigartige Formulierung, die Schiffseignern und -betreibern den Weg zu mehr Effizienz und weniger CO2-Emissionen ebnet", so Jan Willem Tegelaar, PPG Global Platform Director, Marine Coatings. "Der Leistungsverlust von weniger als 1 trägt dazu bei, dass Schiffe mit einer durchschnittlich um einen Knoten höheren Geschwindigkeit betrieben werden können und gleichzeitig die CII-Vorschriften einhalten."

Die außergewöhnliche Performance von PPG Sigmaglide 2390 bei der Bewuchsbekämpfung wird ohne Freisetzung von Bioziden in die Meere erreicht.

PPG Sigmaglide 2390 eignet sich auch für die elektrostatische Beschichtung, die eine hohe Übertragungseffizienz und damit einen geringeren Lackverbrauch ermöglicht. Aufgetragen kann die Beschichtung eine Liegezeit von bis zu 150 Tagen und eine verlängerte Lebensdauer von mehr als 10 Jahren bei minimalem Wartungsaufwand erzielen. Diese Vorteile in Verbindung mit den Energieeinsparungen bieten den Reedern eine branchenweit führende Investitionsrendite.

