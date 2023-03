Weil iPhones und Samsung-Handys in Russland nur noch schwer zu kriegen sind, will der russische IT-Konzern NCC ein eigenes Smartphone auf Android-Basis auf den Markt bringen. 2026 soll es einen Marktanteil von zehn Prozent haben. Seit dem Überfall auf die Ukraine und dem Rückzug großer westlicher Firmen vom russischen Markt sind die einst beliebten Geräte von Herstellern wie Apple oder Samsung, Acer oder IBM in Russland ...

Den vollständigen Artikel lesen ...