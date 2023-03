NEW YORK (dpa-AFX) - US-Staatsanleihen sind am Montag ins Minus gerutscht. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel um 0,07 Prozent auf 110,58 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere stieg auf 3,98 Prozent. Sie bewegte sich damit etwas unterhalb des in der vergangenen Woche erreichten Viermonatshochs.

Jüngste US-Konjunkturdaten dämpften die Nachfrage nach den als sicher geltenden Wertpapieren. Der Auftragseingang der Industrie war zu Beginn des Jahres nicht so schwach wie erwartet ausgefallen.

Zuvor hatten US-Staatsanleihen Unterstützung aus China erhalten. Regierungschef Li Keqiang gab am Wochenende anlässlich der Jahrestagung des Volkskongresses ein Wachstumsziel für die Volksrepublik von rund fünf Prozent aus. An den Märkten sorgte dies für Enttäuschung, es war mit einem höheren Ziel gerechnet worden. Seit einiger Zeit ruhen auf der Volksrepublik konjunkturelle Hoffnungen aufgrund der Abkehr von der lange Zeit sehr strikten Corona-Politik./la/he