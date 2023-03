EcoShield, eine branchenweit einmalige Geopolymer-Technologie, eliminiert bis zu 85 Prozent der CO 2 -Bilanz

SLB (NYSE: SLB) stellte heute das zementfreie Geopolymer-System EcoShield vor, das die CO2-Bilanz senkt, die beim Bau von Bohrbrunnen anfällt. Diese innovative Technologie eliminiert bis zu 85 Prozent der eingebetteten CO2-Emissionen im Vergleich zu herkömmlichen Bohrlochzementierungssystemen, die Portlandzement enthalten. Das EcoShield-System besitzt das Potenzial, jährlich bis zu 5 Millionen Tonnen CO2-Emissionen zu vermeiden das entspricht dem Wegfall von 1,1 Millionen Autos pro Jahr.

"Die Dekarbonisierung des Bohrlochbauverfahrens bei gleichzeitiger Einhaltung von Sicherheits- und Leistungsstandards ist unverzichtbar auf dem Weg unserer Branche zu Netto-Null", erklärt Jesus Lamas, President, Well Construction, bei SLB. "Das zementfreie EcoShield-System bedeutet einen Durchbruch, der eine dem Industriestandard entsprechende zonale Isolierung erlaubt und gleichzeitig die Auswirkungen der vorgelagerten Öl- und Gasproduktion erheblich reduziert."

Neben den eingebetteten CO2-Emissionen verursacht Portlandzement erhebliche transportbedingte Emissionen von der Herstellung bis zum Einsatz. Die Zusammensetzung beinhaltet natürliche Materialien aus der Region und Industrieabfälle und macht das EcoShield-System zu einer weitaus nachhaltigeren Methode der Bohrlochintegrität.

Das zementfreie System kann in verschiedenen Phasen des Lebenszyklus eines Bohrlochs eingesetzt werden einschließlich der Stilllegung. Zudem ist sein Einsatz in einer Reihe von Feldanwendungen wie korrosiven Umgebungen möglich.

Im Permian Basin hat Pioneer Natural Resources die neuartige zementfreie Technologie von SLB bei einem Feldtest mit 18 Bohrlöchern erfolgreich implementiert und wird auch künftig auf sie setzen. Dieses erfolgreiche Pilotprogramm in Nordamerika hat die Performance dieser einzigartigen zementfreien Lösung unter Beweis gestellt und zugleich die CO2-Bilanz beim Bau von Bohrlochbrunnen deutlich gesenkt. Wie in Feldversuchen gezeigt wurde, lässt sich die Technologie in die Standardarbeitsabläufe der Zementierung auf Ölfeldern integrieren ohne wesentliche Änderungen beim Entwurfsverfahren, der Ausführung vor Ort oder der Bewertung nach der Ausführung.

Das EcoShield-System ist Teil des SLB Transition Technologies-Portfolios, das bewährte Technologien umfasst, die eine hohe Effektivität bei gleichzeitiger Senkung der CO2-Emissionen bietet. Die heutige Ankündigung erfolgte im Rahmen der CERAWeek, des weltweit bedeutendsten Events der Energiebranche, das noch bis zum 10. März in Houston stattfindet. Viele der Themen dieser Woche stehen im Kontext der Energiewende und die Herausforderungen mit Blick auf die Skalierbarkeit.

"EcoShield ist ein Beispiel für zukunftsweisende, innovative Lösungen, die skaliert und eingesetzt werden können, um die Dekarbonisierung der Öl- und Gasindustrie voranzutreiben", so Katharina Beumelburg, Chief Strategy and Sustainability Officer bei SLB. "Diese Art von nachhaltigeren, kohlenstoffärmeren Technologien ist heute von zentraler Bedeutung für die Entdeckung und Entwicklung der Energielösungen von morgen."

Über SLB

SLB (NYSE: SLB) ist ein globales Technologieunternehmen, das Energieinnovationen für einen ausgeglichenen Planeten vorantreibt. Mit einer weltweiten Präsenz in über 100 Ländern und Mitarbeitern aus nahezu doppelt so vielen Ländern arbeiten wir jeden Tag an Innovationen im Öl- und Gassektor, an der Digitalisierung im großen Maßstab, an der Dekarbonisierung der Industrie und an der Entwicklung und Skalierung neuer Energiesysteme, die die Energiewende beschleunigen. Weitere Informationen finden Sie unter slb.com.

Warnhinweis bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne der US-Bundeswertpapiergesetze, d. h. Aussagen über die Zukunft, nicht über vergangene Ereignisse. Solche Aussagen enthalten oft Wörter wie "erwarten", "können", "schätzen", "beabsichtigen", "antizipieren", "werden", "Potenzial", "projiziert" und ähnliche Begriffe. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich auf Themen, die in unterschiedlichem Maß ungewiss sind, wie z. B. Prognosen oder Erwartungen in Bezug auf die Einführung neuer Technologien und Partnerschaften der SLB oder ihren erwarteten Nutzen; Aussagen über Ziele, Pläne und Prognosen in Bezug auf Nachhaltigkeit und Umweltfragen; Prognosen oder Erwartungen in Bezug auf die Energiewende und den globalen Klimawandel sowie Verbesserungen bei Betriebsabläufen und Technologien. Diese Aussagen unterliegen Risiken und Unwägbarkeiten, etwa in Bezug auf das Unvermögen, Netto-negative Kohlenstoffemissionsziele zu erreichen oder die anvisierten Vorteile der Strategien, Initiativen oder Partnerschaften von SLB zu nutzen; gesetzgeberische und regulatorische Initiativen zur Umsetzung von ökologischen Zielen wie z. B. die Eindämmung des globalen Klimawandels; der Zeitplan oder die Erteilung von behördlichen Genehmigungen und Erlaubnissen; und andere Risiken und Unwägbarkeiten, die in den jüngsten Form 10-K, 10-Q und 8-K von SLB, die bei der US-amerikanischen Securities and Exchange Commission eingereicht oder vorgelegt wurden, detailliert aufgeführt sind. Sollten eines oder mehrere dieser oder andere Risiken oder Unwägbarkeiten eintreten (oder die Auswirkungen einer solchen Entwicklung sich ändern) oder sollten sich zugrunde liegenden Annahmen als unrichtig erweisen, können die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von denen abweichen, die in unseren zukunftsgerichteten Aussagen enthalten sind. Die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung beziehen sich auf das Datum dieser Mitteilung. SLB hat keine Absicht und lehnt jede Verpflichtung ab, diese Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

