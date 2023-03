Bear Robotics, ein im Silicon Valley ansässiger Pionier für Robotik im Gastgewerbe, gibt die Marktverfügbarkeit seines neuen Roboters Servi Plus bekannt, einem bahnbrechenden Service-Industrie-Roboter mit erweiterter Kapazität, erhöhter Benutzerfreundlichkeit und der sanftesten Aufhängungstechnik der Branche für den Transport von Flüssigkeiten und zum Überqueren von Rampen.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230306005041/de/

Servi Plus provides a reliable food delivery experience, with its responsive LED lighting, multiple table capability, and custom tray configurations. (Photo: Business Wire)

Mit einer erweiterten Nutzlast von 40 kg (88 lb) und einer Kapazität von mehr als 16 Tellern ist Servi Plus eine robuste Lösung für die Automatisierung von Arbeitsabläufen im Gastgewerbe. Servi Plus, die neueste Ergänzung der renommierten Servi-Reihe von Bear Robotics, ist eine größere Variante zur Erleichterung repetitiver Arbeiten wie dem Ausführen von Bestellungen und Transportieren von Geschirr, sodass die Mitarbeiter in ihrem Arbeitsbereich bleiben und sich darauf konzentrieren können, außergewöhnliche Genüsse für die Gäste zu erschaffen.

Zusätzlich zu seiner hohen Tragfähigkeit verfügt Servi Plus über eine branchenführende Aufhängung für den Transport von Flüssigkeiten, die es ihm ermöglicht, eine Vielzahl von Böden, Schwellen und ADA-Rampen (Americans with Disabilities Act) zu überqueren. Dieses neue Produkt kann vier übergroße Serviertabletts oder Transportboxen aufnehmen und ist für kundenspezifische Tablettkombinationen einstellbar.

Servi Plus umfasst auch eine Reihe visueller Innovationen und Verbesserungen des Benutzererlebnisses, wie z. B. eine reaktionsschnelle Rundum-LED-Beleuchtung für bessere Sichtbarkeit und Kommunikation und eine Punktanzeigematrix für benutzerdefinierte Nachrichten.

"Diese Erweiterung unserer Produktlinie ist etwas, auf das unser gesamtes Unternehmen sehr stolz ist", sagt Juan Higueros, Mitbegründer und Chief Operating Officer von Bear Robotics. "Sie zeugt von der Fähigkeit unseres Teams, mit unseren Partnern zusammenzuarbeiten und sie zu unterstützen, indem wir Produkte auf den Markt bringen, die sofort ihren betrieblichen Anforderungen entsprechen."

Mit der Einführung von Servi Plus setzt Bear Robotics einen neuen Standard im Gastgewerbe. Dieses neue Produkt ermöglicht nahtlosen Service in einem weiten Bereich von Branchen. Ob es sich um Restaurants, Hotels, Seniorenwohnanlagen, Sportarenen, Geisterküchen oder ein Unterhaltungskonzept für Familien handelt, Servi Plus ist so ausgestattet, dass es Betreibern, Mitarbeitern und Kunden einen hervorragenden kollaborativen Roboterservice leistet.

Über Bear Robotics

Bear Robotics wurde 2017 gegründet und entwickelt selbstfahrende Roboter für Innenräume, die entwickelt wurden, um den Service für die Gäste zu verbessern, indem sie den Servicemitarbeitern ermöglichen, sich auf das zu konzentrieren, was wirklich zählt großartiger Service.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20230306005041/de/

Contacts:

Medienkontakt: press@bearrobotics.ai +1-844-SAY-BEAR