Das exklusiv auf LinkedIn Learning angebotene LambdaTest Test Automation Professional Certificate ermöglicht es Lernenden, die Kunst und Wissenschaft der Testautomatisierung von einem der führenden Experten in der Branche zu erlernen

LambdaTest, die führende Cloud-Plattform für das Testen digitaler Erlebnisse, ist eine Partnerschaft mit LinkedIn eingegangen, um das LambdaTest Test Automation Professional Certificate ausschließlich auf LinkedIn Learning anzubieten. Das Zertifikat ist Teil der Zielsetzung von LambdaTest, die Test- und QA-Community zu unterstützen.

Im Rahmen dieses "Professional Certificate"-Kurses erwerben die Teilnehmer grundlegende Kenntnisse der Testautomatisierung, einschließlich verschiedener Tools und Best Practices, auf höchst ansprechende Weise von Meaghan Lewis, Technical Program Manager bei Microsoft.

Vor allem werden die Teilnehmer nach Abschluss des Kurses in der Lage sein, die Testautomatisierung in ihrer Arbeit zu implementieren und zu optimieren. Um das Test Automation Professional Certificate von LambdaTest zu erwerben, müssen die Teilnehmer alle Kurse und Inhalte des Lernprogramms absolvieren und die Abschlussprüfung bestehen. Sofort nach bestandener Abschlussprüfung können die Teilnehmer auf ihr Zertifikat zugreifen und es direkt auf LinkedIn präsentieren.

"Wir freuen uns, mit LambdaTest zusammenzuarbeiten, um unseren Kunden und Lernenden zusätzliche, zuverlässige Wege der Weiterbildung zu bieten und die Zielgruppe für das LambdaTest Test Automation Professional Certificate auf dem weltweit größten Talentmarktplatz zu erweitern", sagte Dan Brodnitz, Sr. Director of Global Content Strategy bei LinkedIn Learning.

Teilnehmer des Kurses von LinkedIn Learning für das LambdaTest Test Automation Professional Certificate erhalten einen kostenlosen Testzugang zur LambdaTest-Plattform. Auf diese Weise können sie praktische Erfahrungen sammeln und die Konzepte umsetzen.

"Unternehmen auf der ganzen Welt automatisieren ihre Tests, um ein besseres digitales Erlebnis für ihre Nutzer zu gewährleisten. Das Erlernen der Testautomatisierung eröffnet den Teilnehmern verschiedene Karrierewege. Wir stellen auch gerne einen kostenlosen Zugang zur LambdaTest-Plattform zu gewähren, damit die Teilnehmer praktische Erfahrungen sammeln können. Wir freuen uns, dass wir dazu beitragen können, dass Tausende von Lernenden ihre beruflichen Ziele erreichen", so Maneesh Sharma, Chief Operating Officer von LambdaTest.

LambdaTest hat vor kurzem die Einführung der Cloud für das Testen digitaler Erlebnisse für Unternehmen angekündigt. Das Angebot wird es Unternehmen ermöglichen, ihre digitale Transformation zu beschleunigen. Dazu wird eine erstklassige 360-Grad-Testausführungs- und Orchestrierungsplattform in Verbindung mit aufschlussreichen Testanalysen und anpassbaren Bereitstellungsoptionen zur Verfügung gestellt.

Außerdem hielt Satya Nadella, Chairman und CEO von Microsoft, die Eröffnungsrede auf dem Microsoft Future Ready Technology Summit 2023, Bengaluru (Indien). In seiner Rede erklärte er, dass "LambdaTest für die Testautomatisierung das macht, was Kubernetes für die Container-Orchestrierung getan hat die nächste Stufe der Effizienz rund um die Testautomatisierung zu schaffen, sodass sich die Menschen tatsächlich auf das eigentliche Testen statt auf die Testorchestrierung konzentrieren können."

Weitere Informationen finden Sie unter: https://www.lambdatest.com/certifications/linkedin-learning

Hinweise für die Redaktion

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an die Pressestelle von LambdaTest unter: press@lambdatest.com.

Über LambdaTest

LambdaTest ist eine führende Cloud für das Testen digitaler Erlebnisse, die Entwicklern und Testern dabei hilft, Code schneller bereitzustellen. Über 10.000 Unternehmenskunden und mehr als 2 Millionen Benutzer in über 130 Ländern verlassen sich bei ihrem Testbedarf auf LambdaTest.

Die LambdaTest-Plattform bietet eine sichere, skalierbare und aufschlussreiche Testorchestrierung für Kunden an verschiedenen Punkten ihres DevOps-CI/CD-Lebenszyklus:

Cloud für browserübergreifende Tests

Mit der Plattform von LambdaTest für die Durchführung von Tests können Benutzer sowohl manuelle als auch automatisierte Tests von Web- und mobilen Apps in über 3000 verschiedenen Browsern, realen Geräten und Betriebssystemumgebungen durchführen. Damit können Entwickler ihre Websites, Web-basierten und nativen Anwendungen testen, ohne ein internes Labor mit virtuellen Maschinen, realen Geräten, Emulatoren oder Simulatoren installieren oder warten zu müssen

Cloud für Tests auf realen Geräten

Mit der Real Device Testing Cloud von LambdaTest können Sie jetzt unbehandelte Fehler, UI/UX, Leistung und Funktionalität ihrer nativen, Web-basierten und hybriden Apps testen, bevor sie für die Produktion freigegeben werden. Testen Sie auf einer großen Auswahl an mobilen und OTT-Geräten (iOS, Android, iPad, Amazon Fire TV, Roku TV und Apple TV). Dank der nahtlosen, funktionsübergreifenden Zusammenarbeit von Teams während des gesamten Lebenszyklus der Entwicklung mobiler Anwendungen können Sie qualitativ hochwertige mobile Anwendungen in kürzeren Entwicklungszyklen veröffentlichen und so Innovationen und Skalierungen schnell umsetzen.

Cloud für kontinuierliche Tests HyperExecute

HyperExecute ist eine IP-geführte Cloud-Testausführungs- und Orchestrierungsplattform der nächsten Generation, die Unternehmen dabei unterstützt, durchgängige Automatisierungstests in der schnellstmöglichen Geschwindigkeit auszuführen und so eine kürzere Markteinführungszeit zu erreichen und ein qualitativ hochwertiges digitales Erlebnis zu bieten. Mit HyperExecute erzielen Sie um 70 schnellere Testausführungszeiten und vermeiden Fehleranfälligkeit.

Cloud für visuelle Regression

Führen Sie mit LambdaTest Regressionstests mit nur einem Klick durch. Vergleichen Sie die Screenshots der Webseiten Ihrer Anwendung, die mit zwei verschiedenen Browsern erstellt wurden, um visuelle Abweichungen festzustellen. Erhöhen Sie die Browserabdeckung, indem Sie Automatisierungsskripte in einer Cloud mit über 3000 verschiedenen Desktop- und Mobilumgebungen ausführen.

Intelligence in großem Maßstab testen

Erkenntnisse über die Testausführung sind für die digitale Transformation von entscheidender Bedeutung, da sie Unternehmen einen tieferen Einblick in die Qualität von Releases und Trends geben. Durch die Analyse der Testausführungsdaten liefert Integrated Test Intelligence von LambdaTest Unternehmen Einblicke in Muster und Trends, die zu fundierten Entscheidungen über zukünftige Entwicklungen führen und die Anwendungsqualität verbessern können.

Weitere Informationen finden Sie unter: https://lambdatest.com

