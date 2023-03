Der DAX knüpft heute an seine starke Performance aus der Vorwoche an und erreicht sogar ein neues 52-Wochen-Hoch. Freundlich starten auch die US-Börsen in die neue Handelswoche. Von Unternehmensseite sorgen heute u. a. die folgenden Nachrichten für Bewegung bei Software, Rheinmetall, FMC, Lufthansa und Credit Suisse.

Den vollständigen Artikel lesen ...