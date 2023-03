The following instruments on XETRA do have their last trading day on 07.03.2023Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 07.03.2023ISIN NameDE000DK0BPV4 DEKABANK DGZ IHS.6970DE000DK0JSA5 DEKABANK MTN SERIE 7610XS1377941106 BK NOVA SCOTIA 16/23 MTNDE000DK0E3E9 DEKA GM ANL 15/23DE000DK0EWL5 DEKA IHS SERIE 7530DE000DK0P5Q5 DEKA TILG ANL 18/26USU2339CDW56 MERC.B.F.NA. 20/23 REGSDE000DK0WPX6 DEKA FESTZINS ANL 20/32XS1789451652 LDKRBK.BAD R.5587 DLDE000DK0JR65 DEKA MTN SERIE 7606DE000DK97V36 DEKABANK DGZ IHS.6751DE0001104834 BUND SCHATZANW. 21/23US49327M2Z60 KEYBANK 20/23US06367WYH05 BK MONTREAL 20/23 FLR MTNDE000DK0D3X0 DEKA STUFENZINS MTN 15/25DE000DK0D3V4 DEKA STUFENZINS MTN 15/25DE000DK0B9R1 DEKA MTN IS.S.7346XS1150695192 VOLVO TREAS. 14/78 FLRUS345370BW93 FORD MOTOR CO. 2047FR0011318658 EL. FRANCE 12-23 MTNDE000DK0D4B4 DEKA MTN IS.S.7358DE000DK0K0E7 DEKA STUFENZINS ANL 17/24DE000DK0KEB1 DEKA TILG ANL 17/25DE000A1RQCJ3 HESSEN SCHA.15/23DE000A1RQCH7 HESSEN SCHA.15/23XS1199964575 RYANAIR 15/23 MTNDE000DK0PT65 DEKA STUFENZINS ANL 18/28DE000DK0N5S3 DEKA TILG ANL 18/28DE000DK0N0H7 DEKA TILG ANL 17/25DE000DK0NUX5 DEKA TILG ANL 17/25DE000DK0NG13 DEKA TILG ANL 17/27XS2579483822 BULGARIEN 23/33 MTN 144AXS2098347821 GEMST.INTER. 20/23