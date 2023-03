Die Stemmer Imaging AG (ISIN: DE000A2G9MZ9) will eine reguläre Dividende von 1,00 Euro für das Geschäftsjahr 2022 an die Aktionäre ausschütten. Im Vorjahr lag die Dividende bei 0,75 Euro. Damit wird die reguläre Ausschüttung um knapp 33 Prozent erhöht. Zusätzlich will Stemmer Imaging eine außerordentliche Sonderdividende in Höhe von 2,00 Euro je Aktie ausschütten. Beim derzeitigen Aktienkurs von 42,80 Euro ...

