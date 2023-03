Sanofi: die Medikamenten-Pipeline lässt weiteres Wachstum erwarten!

FDA-Zulassung bei Altuviio gegen die Bluterkrankheit, Tolebrutinib in Phase 2 der klinischen Studie! Sanofi (SAN) mit Long Setup! Börsentäglich neue Setups im Traders Live Chat bei ratgeberGELD.at!

Symbol: SAN ISIN: FR0000120578

Trendbetrachtung auf Basis 6 Monate: Die Aktie der französischen Pharmaunternehmens kletterte im Halbjahresvergleich um über zehn Prozent nach oben. Der Rücksetzer vom Pivot-Hoch tauchte mit zwei Tageskerzen unter die gleitenden Durchschnitte. Die letzten beiden Kerzen liegen aber wieder vorwiegend über diesen beiden Linien.

Meinung: Am 3. Februar veröffentlichte Sanofi Zahlen für 2022, die ein Umsatzwachstum von 7 Prozent im Jahresvergleich und eine Steigerung des Non-GAAP-Gewinn pro Aktie um 17.1 Prozent auswiesen. Die Aktionäre dürfen sich über eine Dividendensteigerung freuen. Für das laufende Jahr rechnen die Franzosen mit einem Wachstum im einstelligen Bereich, wozu eine gerade erteilte FDA-Zulassung für das Medikament Altuviio gegen die Bluterkrankheit beitragen soll. Zudem gibt es vielversprechende Ergebnisse in einer klinischen Phase-2-Studie für Tolebrutinib, das das Fortschreiten entzündlicher Prozesse bei Multiple Sklerose unterbinden soll.

Mögliches Setup: Unser Long Setup orientiert sich an den letzten beiden Tageskerzen und peilt als Kursziel das Pivot-Hoch vom 24. Februar an. Die nächsten Quartalszahlen gibt es am 27. April, so dass wir den Trade mehrere Wochen lang laufen lassen könnten. Börsentäglich gibt es coole Setups im Alphatrader-Chat von ratgeberGELD.at.

Autor: Thomas Canali besitzt Positionen in SAN.

Veröffentlichungsdatum: 07.03.2023

