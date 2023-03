Die BASF-Aktie (WKN: BASF11) konnte man in den letzten Jahren häufig am Ende des DAX finden. Seit Jahren rutscht der Kurs immer weiter ab. Innerhalb der letzten fünf Jahre hat sich der Kurs beispielsweise auf aktuell noch 49 Euro fast halbiert (Stand: 03.03.2023). Immerhin konnte man sich aber auf eine immer weiter steigende Dividende verlassen. Inzwischen ist aber selbst das nicht mehr der Fall. In diesem Jahr wird die Dividende auf dem Vorjahresniveau von 3,40 Euro je Aktie konstant gehalten. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...