Der Düsseldorfer Anlagenbauer GEA Group (ISIN: DE0006602006) will für das Geschäftsjahr 2022 eine Dividende in Höhe von 0,95 Euro (Vorjahr: 0,90 Euro) ausschütten. Auf Basis des derzeitigen Aktienkurses in Höhe von 42,70 Euro liegt die aktuelle Dividendenrendite bei 2,23 Prozent. Die Hauptversammlung findet am 27. April 2023 statt. Der Umsatz stieg im letzten Geschäftsjahr um 9,8 Prozent auf 5,2 Mrd. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...