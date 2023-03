Er ist Warren Buffetts rechte Hand: Berkshire-Vize Charlie Munger. Buffett verrät jetzt einige der wichtigsten Lektionen, die er von seinem langjährigen Geschäftspartner lernte - und die ihn letztlich unter anderem so erfolgreich machten. "Charlie und ich denken ziemlich ähnlich", schreibt Warren Buffett (92) Ende Februar. Da veröffentlichte er den von Anlegern sehnlichst erwarteten Brief an die Berkshire Aktionäre, in dem das Orakel von Omaha einige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...