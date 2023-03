An der Wall Street hielten sich die Marktteilnehmer am Montag bedeckt. Der Grund: Heute äußert sich Fed-Chef Jerome Powell vor einem Ausschuss des US-Senats zum geldpolitischen Kurs. Der Dow Jones stieg um 0,12 % auf 33.431 Punkte, während der marktbreitere S&P 500 0,07 % fester bei 4.048 Punkten schloss. Der Technologieindex Nasdaq 100 legte um 0,10 % auf 12.302 Punkte zu. Die deutsche Industrie ist überraschend gut ins neue Jahr gestartet. Der Auftragseingang stieg im Vergleich zum Vormonat um 1 % an, wie das Statistische Bundesamt heute Morgen meldete. Analysten hatten dagegen im Vorfeld im Schnitt mit einem Rückgang um 0,7 % gerechnet. Nachdem der Dax am Montag ein neues Jahreshoch erreicht hatte, zeigte er sich heute Morgen im frühen Handel recht stabil. Der deutsche Leitindex eröffnete den Handel mit einem Minus von 0,09 % bei 15.638 Punkten und schob sich aber anschließend in die Gewinnzone.



