Liebe Börsianerinnen, liebe Börsianer, wir alle wissen, die Klimawende ist eine Herkules-Aufgabe. In dieser Woche hat Elon Musk im Rahmen einer Investorenveranstaltung in Texas dazu einige Zahlen genannt. Wenn die Stromproduktion bis 2050 nachhaltig und klimaneutral sein soll, dann müssen wir in den nächsten knapp 30 Jahren neue Speicherkapazitäten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...