Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Zunächst freundlich aber letztlich zurückhaltend sind die Kapitalmärkte in die neue Woche gestartet, so die Analysten der Helaba.Vorsicht dürfte auch heute dominieren, denn am Nachmittag gelte die besondere Aufmerksamkeit der Rede von FED-Chef Powell und im weiteren Wochenverlauf stehe zudem der US-Arbeitsmarktbericht an. Dieser könnte die Zinserwartungen auch in längerer oder mittlerer Sicht nochmals entscheidend beeinflussen. Dies hätte nicht nur Folgen für die Rentenmärkte, sondern auch für die Aktiennotierungen und den Euro-Kurs. ...

