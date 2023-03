Zürich (www.anleihencheck.de) - In einem klassischen Goldilocks-Umfeld besteht eine Kombination aus schwachem, aber positivem Wirtschaftswachstum, tiefer Inflation und deshalb lockerer Geldpolitik, so Beat Thoma, CIO bei Fisch Asset Management.Dies sei äußerst positiv für die Aktien- und Kreditmärkte und nur moderat zinstreibend. Erstaunlicherweise würden sich die Finanzmärkte wie in Goldilocks-Zeiten verhalten, obwohl aktuell genau entgegengesetzt ein "Anti-Goldilocks"-Umfeld vorherrsche: beispielsweise würden sich Rezessionssignale häufen, die Inflation bleibe hartnäckig, Inflationserwartungen würden steigen und die Geldpolitik sei historisch restriktiv. Damit nehme die Spannung zwischen fundamentalen Realitäten und Markbewertungen weiter zu. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...