Stagnierende Umsätze und ein Gewinneinbruch im vergangenen Jahr sorgen beim Online-Modehändler Zalando nicht für Jubelstürme. An der Börse dreht die Zalando-Aktie am Dienstag jedoch kräftig auf. Warum sich der DAX-Wert trotz der mauen Zahlen an die DAX-Spitze setzt und was beim Zalando-Kurs nun noch drin ist. Im vergangenen Jahr hat Zalando die Kaufzurückhaltung der Verbraucher voll zu spüren bekommen, auch wenn die Zahl der aktiven Kunden stieg. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...